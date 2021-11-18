Более 50 тыс. кузбасских ребят могут заниматься в современных образовательных центрах «Точка роста»

Центры «Точка роста» в рамках нацпроекта «Образование» создаются в Кузбассе с 2019 года. В регионе уже работают 140 таких современных образовательных кабинетов, в которых занимаются более 50 тысяч детей. С 2022 по 2024 годы планируется создать еще 260 центров.

«Оснащенные по последнему слову техники центры дополнительного образования значительно повышают качество подготовки школьников. Ребята здесь в увлекательной форме получают теоретические и практические знания и даже могут определиться со своей будущей профессией. До конца 2024 года в Кузбассе будут работать 400 «Точек роста» для более 120 тысяч учеников. Знания и навыки, которые они получат здесь, обязательно пригодятся им и в учебе, и во взрослой жизни. Важно, что такие современные технологии доступны именно в сельских школах и небольших городах», – сказал губернатор Сергей Цивилев.

В 2019–2020 годах в регионе открылись 70 центров цифрового и гуманитарного профилей. Школьники в них изучают новые технологии, робототехнику и основы безопасности с помощью 3D-принтеров, квадрокоптеров, шлемов виртуальной реальности и демонстрационных моделей. Также центры позволяют развивать творческое мышление и навыки работы в команде.

С 2021 года «Точки роста» создаются в новом формате и предназначены для уроков химии, биологии и физики. В регионе были открыты 70 центров естественно-научной и технологической направленностей «Точка роста». В кабинетах оборудованы цифровые лаборатории, есть гербарии, микроскопы, робототехнические наборы, приборы для опытов по молекулярной физике и другие. Цифровое оборудование «Точек роста» используется и для дополнительных занятий при подготовке ребят к поступлению в вузы и техникумы.

За счет федерального бюджета центры оснащены комплектами современного учебного оборудования для проведения научных экспериментов и лабораторных работ. За счет местного бюджета ремонтируются кабинеты центров, приобретается новую мебель.

В Новокузнецком районе работают 8 «Точек роста» цифрового и гуманитарного профилей. Три из них – в Сидоровской, Тальжинской и Красулинской школах – были открыты в этом году. Новая форма дополнительного образования теперь доступна здесь 1382 школьникам.

В тайгинской школе № 33 образовательный центр естественнонаучной и технологической направленности открыли в сентябре 2021 года. В прошлом году в школе № 32 был создан центр цифрового и гуманитарного профилей. Всего почти 700 ребят получили доступ к новым образовательным технологиям. Также в центрах проходят городские мероприятия для учеников других школ, видеоконференции, семинары для педагогов города.

На территории Осинников «Точки роста» созданы в лицее № 36 и школах №№ 16, 31, 33, 35, – в них занимаются почти 2700 учеников. Здесь открыты два гуманитарных и три химико-биологических центра.