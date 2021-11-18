636 специалистов сферы культуры и искусства Кузбасса повысили квалификацию в этом году. До конца года еще 35 специалистов пройдут обучение в центрах непрерывного образования и повышения квалификации творческих и управленческих кадров. В итоге общее число получивших инновационные знания в сфере культуры составит 671 человек.



«Федеральный проект “Творческие люди” нацпроекта “Культура” открыл для кузбасских работников учреждений культуры большие перспективы. Во-первых, это возможность обучаться у лучших педагогов страны. Во-вторых, внедрение технологических инноваций в сферу культуры и достижение качественных результатов требует от каждого деятеля искусства новых профессиональных навыков и компетенций. Участие в такой масштабной программе позволит в дальнейшем создавать в регионе современные культурные проекты, а также эффективно внедрять новые технологии», – отметила министр культуры и национальной политики Кузбасса Марина Евса.



Совершенствование профессионального мастерства проходит на базе Кемеровского государственного института культуры, а также ведущих творческих вузов страны: Московской государственной академии хореографии, Саратовской государственной консерватории им. Л.В Собинова, Дальневосточного государственного института искусств, Краснодарского института культуры.