Кемеровский международный аэропорт имени Алексея Леонова за полгода участия в нацпроекте «Производительность труда» почти на четверть сократил время обслуживания воздушных судов. От того, насколько качественно и своевременно готовятся к полетам самолеты, зависит соблюдение расписания полетов и безопасность пассажиров, поэтому важно, чтобы работы велись максимально быстро и качественно.

«Кемеровский аэропорт, несмотря на пандемию, активно наращивает пассажиропоток и открывает новые направления пассажирских перевозок. Чтобы терминал работал эффективно, недостаточно оснастить его самым современным оборудованием, важна грамотная организация труда и квалифицированный персонал. За полгода применения бережливых технологий в аэропорту Кемерова уже сумели более чем на четверть сократить время обслуживания самолетов. Важно, что эти изменения чувствуют и пассажиры», – отмечает заместитель председателя правительства Кузбасса по экономическому развитию и цифровизации Сергей Ващенко.

При поддержке экспертов Регионального центра компетенций (РЦК) была детально проанализирована работа наземных служб аэропорта, которые производят технический осмотр самолетов, их заправку, установку трапов, посадку пассажиров, загрузку багажа. В общей сложности было выявлено около 50 «узких» мест, из-за которых в работе могли происходить сбои или задержки. В их числе – несовершенство внутренних коммуникаций, лишние перемещения персонала и техники.

Одним их эффективных решений в аэропорту стала передислокация стоянки спецтранспорта, который участвует в наземном обслуживании самолетов. Ее перенесли от старого терминала ближе к пассажирскому перрону нового аэровокзала, что помогло сократить путь движения спецтранспорта и время его ожидания, а также сократило затраты на ГСМ. Еще одним бережливым нововведением стало обеспечение радиосвязью персонала, занятого загрузкой багажа, почты и грузов. Это помогает им координировать работу в режиме реального времени.

Сотрудники аэропорта прошли специальное обучение основам повышения производительности, и теперь готовы делиться новыми знаниями с коллегами. В планах – усовершенствовать процесс регистрации пассажиров и багажа, разгрузить зону ожидания, повысить эффективность грузовых почтовых перевозок. Ежегодно в течение трех лет производительность труда будет вырастать не менее чем на 5 %, это скажется на повышении качества обслуживания пассажиров и самолетов и улучшит показатели экономической эффективности работы аэропорта.