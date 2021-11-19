Теперь в комфортных условиях свои таланты смогут развивать более 300 жителей поселка Яшкинский.

Сельский дом культуры является центром культурной жизни поселка. Это любимое место для проведения семейного досуга, вечеров отдыха молодежи, общения людей с ограниченными физическими возможностями и представителей пожилого поколения.

Здание 1974 года постройки отремонтировали по федеральной программе «Культура малой Родины». На модернизацию было выделено более 2 млн рублей, в том числе 664 тысяч рублей – из федерального бюджета, 136 тысяч рублей – из областного, 1,2 млн – средства местного бюджета.

В зрительном зале построили сцену, заменили электропроводку и пол, установили потолочные светодиодные панели, выполнили косметический ремонт фойе, кабинетов для репетиций.

За счет средств консолидированного бюджета обновили одежду сцены, оборудовали зрительный зал на 50 посадочных мест, установили новые кресла, закупили современное световое и звуковое оборудование.

Занятия будут проходить в 17 кружках и творческих объединениях, среди них – ансамбли «Сторонушка» и «Истоки», а также фольклорное объединение «Горница». Кроме того, в отремонтированном ДК откроется центр казачьей культуры «Сосновый стан». Это стало возможно благодаря многолетней работе по изучению народных традиций округа.