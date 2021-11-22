В Минстрое России состоялась рабочая встреча Министра строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации Ирека Файзуллина и губернатора Кемеровской области – Кузбасса Сергея Цивилева. Глава ведомства оценил реализацию в регионе нацпроекта «Жилье и городская среда».

«Основой национального проекта “Жилье и городская среда”, который реализуется в России по инициативе президента Владимира Путина, являются интересы наших жителей. И Кузбасс предметно работает с министерством над выполнением целей национального проекта. Так, за 2019–2021 годы из аварийного жилья переселили более 8,7 тыс. кузбассовцев. Площадь расселенных жилых помещений составила более 176 тыс. кв. м», – подчеркнул глава Минстроя России Ирек Файзуллин.

Кузбасс выполняет мероприятия по повышению устойчивости жилья, основных объектов и систем жизнеобеспечения в сейсмических районах. Речь идет о домах, которые признаны непригодными для проживания и требуют переселения в связи с тем, что район относится к районам с увеличенной сейсмической нагрузкой.

«За 3 года совместная работа региона с Минстроем России позволила создать комфортные условия жизни для многих кузбассовцев, в первую очередь, за счет благоустройства общественных пространств. Двор – это та территория, которую житель видит каждый день, и с ней во многом ассоциирует порядок по всей области. Мы будем и дальше реализовывать эту программу и благоустраивать дворы и другие любимые кузбассовцами места, ведь это одна из составляющих качественного развития региона», – заявил Сергей Цивилев.

Для развития и модернизации инфраструктуры региону одобрены заявки на предоставление финансирования в рамках инфраструктурных бюджетных кредитов. Так, будут построены инженерные сети и автомобильные дороги для развития застроенных территорий центрального района города Кемерово, а также построены и реконструированы объекты инженерной и транспортной инфраструктуры, необходимые для функционирования ОЭЗ ППТ «Кузбасс».