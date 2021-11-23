На завершение реконструкции дамбы в Междуреченске Росводресурсы направят еще более 96 млн рублей

Заместитель руководителя Федерального агентства водных ресурсов (Росводресурсы) Наталия Сологуб и министр природных ресурсов и экологии Кузбасса Сергей Высоцкий проинспектировали ход реконструкции дамбы на реке Томи в районе Чебал-Су Междуреченска. Объект защищает от паводка около 2 000 жителей. Работы позволят предотвратить ущерб в 1,9 млрд рублей. Ввести дамбу в эксплуатацию планируется летом 2022 года.

«Отреставрированная дамба простоит десятилетия. Объект требует ежегодного ухода, особенно после паводка. Промывы, поврежденные водой габионы нужно ремонтировать. Более того, если реализовать комплекс мероприятий с расчисткой и углублением русла, то тогда нагрузка на дамбу будет меньше, и она прослужит гораздо дольше. Важно, что современные технологии, которые применяют при реконструкции, позволяют проводить работы и в зимний период», – отметил Сергей Высоцкий.

До конца 2021 года на объекте будут выполнены основные работы. Специалисты увеличивают ширину гребня дамбы минимум до 6,5 метров, укрепляют верхний откос, затем обустроят водопропускные сооружения и установят контрольно-измерительную аппаратуру. Реконструкция дамбы стала частью программы социально-экономического развития Кузбасса до 2024 года, принятия которой добился губернатор Кузбасса Сергей Цивилев. Общий объем финансирования проекта составит свыше 278 млн рублей из консолидированного бюджета.

«Только при минимальном уровне воды мы можем качественно выполнить работы: мы четко видим границу, забили шпунты, выполнили бетонные работы. Когда лето и когда река многоводна, эту задачу выполнить практически невозможно. Осень и начало зимы для этого оптимальны», – прокомментировал первый заместитель главы Междуреченского городского округа по промышленности и строительству Сергей Перепилищенко.

В текущем году на реконструкцию дамбы в Чебал-Су Росводресурсы направили 124,5 млн рублей, еще более 96 млн рублей на завершение работ первой очереди агентство направит в 2022 году.

«Уже сегодня, формируя федеральный бюджет на 2022–2024 годы, мы предусмотрели более 105 млн рублей на вторую очередь реконструкции дамбы в районе Чебал-Су. Это позволит защитить населенный пункт и все окрестности от подтоплений», – отметила Наталия Сологуб.

Напомним, защитную дамбу на реке Томи в районе Чебал-Су построили в 1959 году. Наиболее серьезные паводки в этой местности происходили в 1977 и 2007 годах. Тогда река Томь затопила основную часть поселка. С 2005 года дамба не справлялась с потоком из-за ветхости.