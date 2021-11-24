За решением насущных проблем к Михаилу Малину обратились жители Новокузнецка и Новокузнецкого района. Записаться на прием необходимо было заранее.

«Это уже вторая выездная встреча с кузбассовцами в этом месяце. Такие приемы позволяют увидеть реальное состояние дел в медицине муниципалитетов, определить «болевые точки» и оперативно решить вопросы, которые долгое время волнуют людей», – отметил Михаил Малин.

На приеме обсуждались вопросы организации работы в период пандемии системы родовспоможения в Новокузнецке и Новокузнецком районе. Обращения также касались вопросов присвоения группы инвалидности. Ситуации изучат специалисты Минздрава и по каждой вынесут решение.

Сельские жители жаловались, что амбулатория в селе Костенково не работает вечером и ночью. Как пояснил министр, данные медицинские пункты рассчитаны на работу в дневные часы, в остальных случаях медицинскую помощь жителям оказывают бригады скорой помощи, а также ведется дежурство медицинского персонала амбулатории на дому. Жители села обратили внимание на отсутствие у амбулатории транспортного средства. В связи с этим Михаил Малин принял решение приобрести для выездов сотрудников Костенковской амбулатории на дом к пациентам новый легковой автомобиль.

Жительница села Сосновка поинтересовалась у министра здравоохранения Кузбасса, как скоро в их населенном пункте отремонтируют врачебную амбулаторию. Михаил Малин сообщил, что по программе модернизации первичного звена здравоохранения на 2025 год запланирована установка новой модульной врачебной амбулатории. А в поселке Кандалеп вместо старого ФАПа, который давно нуждается в ремонте, в 2022 году установят новый модульный медпункт.

Работа аптечного пункта в ФАПе поселка станции Тальжино интересовала местную жительницу. На сегодняшний день для торговли медикаментами в пункте приобретается необходимое оборудование и оформляются документы для получения лицензии. По поручению министра администрация Новокузнецкой горбольницы №1, в состав которой входит ФАП, должна рассмотреть возможность возобновления работы процедурного и физиотерапевтических кабинетов.

Жители села Кузедеево спрашивали Михаила Малина о сроках ремонта в местной сельской больнице. По его информации, уже в 2022 году по программе модернизации первичного звена здравоохранения в Кузедеевской участковой больнице проведут капитальный ремонт. На сегодняшний день составлена проектно-сметная документация, она находится на экспертизе.

Во время приема Михаилу Малину неоднократно поступали вопросы, связанные с нехваткой врачей на местах. Министр здравоохранения Кузбасса отметил, что такая ситуация сохраняется не только в Новокузнецком районе, но и в России в целом. И напомнил, что в Кузбассе действуют региональные программы поддержки молодых медработников и врачей узких специальностей (программа «Земский доктор»). В регионе действуют дополнительные меры соцподдержки для врачей: компенсация аренды жилья, дополнительное финансирование.