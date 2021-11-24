В Кузбассе активно идет ремонт и строительство образовательных учреждений, обновление учебной базы и привлечение кадров. Реализация программ продолжится и в следующем году.

«К концу этого года по программе “Моя новая школа” уже будет капитально отремонтировано 27 школ по всему Кузбассу. Более 20 тыс. школьников получили возможность учиться, а более 1 тыс. педагогов – преподавать по самым высоким стандартам. Мы сохраним набранный темп и продолжим реализовывать нашу региональную программу дальше», – заявил губернатор Сергей Цивилев в Бюджетном послании.

За 3 года в Кузбассе построено 22 детских сада, в которых трудятся 880 человек. Более 4 тыс. дошколят ходят в безопасные, комфортные и современные детские сады и получают дополнительное образование. В 2022 году планируется ввести еще 8 новых детских садов на 1310 мест, будет создано 136 новых рабочих мест. Со следующего года стартует новый региональный проект «Мой новый детский сад» по капремонту и переоснащению садов. В 2022 году отремонтируют 6 первых садиков.

C 2018 в Кузбассе открыто 7 новых школ, где учатся более 5 тыс. ребят, а 260 педагогов работают в современных комфортных условиях. В следующем году свои двери распахнут еще 4 новые школы (две – в Кемерове, по одной – в Анжеро-Судженске и Юрге). Под контролем губернатора удалось достичь высоко уровня реализации программ всех уровней: в этом году каждая вторая школа в Кузбассе получила новое оборудование.

Для доставки детей на учебу более 1 тыс. ребят в 22-х территориях приобретены 257 школьных автобусов. Тем самым автопарк школьных автобусов уже обновлен на 50 %, замена будет продолжена.

Для развития способностей детей в Кузбассе открыто 140 «Точек роста», 5 детских технопарков «Кванториум», центры для одаренных детей «Уникум», «Сириус» и другие, которые ежегодно посещают более 90 тыс. школьников.

«За 3 года по последнему слову техники оснащены 72 мастерские в 16 организациях профессионального образования. Теперь более 20 тыс. человек, а это треть всех студентов техникумов и колледжей, учатся работать на современном оборудовании. В рамках проекта “Молодые профессионалы” в 2022–2024 годах планируется оснащение еще 42 мастерских», – отметил в выступлении губернатор Сергей Цивилев.

Кузбасские вузы реализуют прорывные образовательные программы. Кемеровский госуниверситет выиграл на всероссийском конкурсе «Приоритет – 2030» федеральный грант 100 млн рублей. В СибГИУ в Новокузнецке при поддержке компании ЕВРАЗ открыт Центр «Геоэкология». В Кемеровском государственном медицинском университете создан симуляционный центр для будущих хирургов. Благодаря НОЦ «Кузбасс» в 2022 году в рамках нацпроекта «Наука и университеты» в Кузбассе на базе вузов и научных институтов откроются 6 новых лабораторий, что даст возможность трудоустроить на высокотехнологичные рабочие места 150 молодых ученых и выпускников вузов.

В регион активно привлекаются молодые кадры. Только в этом году в кузбасские школы пришли 397 молодых специалистов, окончивших педагогические вузы и колледжи. По программе «Земский учитель» за 2 года (2020–2021) в сельских территориях приступили к работе 74 учителя, в том числе 40 педагогов – из других российских регионов. Они получили подъемные – по 1 млн рублей.