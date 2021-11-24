Социальный контракт – это одна из самых эффективных форм соцподдержки малоимущих семей и одиноко проживающих граждан. Заключив такое соглашение, семья может получить помощь от государства, предусмотренную программой социальной адаптации.

Этой мерой могут воспользоваться семьи и одиноко проживающие люди, среднедушевой доход которых ниже прожиточного минимума. Оформить соцконтракт можно в органах социальной защиты населения по месту жительства. От подачи заявления до заключения контракта проходит не более 30 дней.

По информации министерства социальной защиты населения Кузбасса, за оформлением соцконтракта кузбассовцы обращаются практически ежедневно. Так, с начала 2021 года жители региона заключили 4768 соцконтрактов. Из них для поиска работы оформлено 1749 контрактов, на осуществление индивидуальной предпринимательской деятельности – 1090, на создание или расширение личного подсобного хозяйства – 364, помощью для преодоления трудной жизненной ситуации воспользовались 1565 семей. Общая сумма контрактов составила 414,3 млн рублей.

С помощью данной формы соцподдержки можно решить вопрос с трудоустройством, встав на учет в центр занятости населения. В этом случае кроме пособия по безработице полагается разовая выплата в размере прожиточного минимума для трудоспособного населения – 11 354 рубля. После трудоустройства независимо от размера заработной платы в течение трех месяцев государство предоставляет еще три прожиточных минимума. До 250 тысяч рублей получат те, кто решил начать свое дело. На создание или расширение уже существующего личного подсобного хозяйства можно получить до 100 тысяч рублей.

Кроме того, предусмотрена возможность получить дополнительное профессиональное образование с оплатой курса обучения. На это могут выделить до 30 тыс. рублей.

Особое внимание уделяется семьям, попавшим в трудную жизненную ситуацию (пожар, болезнь, смерть члена семьи, наличие инвалидности I или II группы, необходимость лечения и прочее). Сумма, на которую можно рассчитывать, не превышает 68124 рубля. Средства выделяются на приобретение товаров самой первой необходимости.

Подробности о социальном контракте можно узнать в органах соцзащиты по месту жительства или на сайте министерства социальной защиты населения Кузбасса.