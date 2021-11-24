Сегодня ночью в Юрге случился пожар в многоэтажке. Обошлось без пострадавших. Утром в Кемерове спасли мужчину из горящей квартиры. Сигналы о происшествиях на пульт МЧС поступают ежедневно. Естественно, они не единичны. Чтобы сработать слажено при ЧП, сотрудники отрабатывают навыки на учениях. Рассказывает Арина Мерлова.

Загорелись стеллажи в одном из помещений торгового центра площадью 200 кв. м. Это легенда очередных учений. На сборы и дорогу у сотрудников МЧС есть только несколько минут. Ведь даже считанные секунды порой могут спасти жизни. Так и в этот раз: практически все покупатели и персонал вышли из здания самостоятельно, но два человека остались внутри. Едкий дым, запах гари, но это не все сложности – пути эвакуации заблокированы.

Всего в учениях приняли участие более 50 человек, было привлечено 11 единиц техники. Специалисты отрабатывают навыки регулярно. Объекты разные: учебные учреждения, гостиницы, суды.

Профилактическая работа проводится и в частном секторе. Только в ноябре в Кузбассе, по оперативным данным, произошло свыше 250 пожаров. Причины разные. Но чаще всего это неосторожное обращение с огнём, неисправность электрооборудования. В отопительный сезон добавляется еще одна – неправильная эксплуатация печи.

На проверки выходят сотрудники МЧС, Центра социальной помощи семье и детям, а также волонтеры. Прежде всего, конечно, идет разъяснительная работа. Но не только.

В общей сложности только в этом году материальной помощью воспользовались 43 кемеровские семьи. Всего же проведено 75 рейдов.

Автор: Арина Мерлова