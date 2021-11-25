В связи с аварией на шахте «Листвяжная» губернатор Сергей Цивилев объявил днями траура 26, 27 и 28 ноября. Распоряжение опубликовано на сайте администрации правительства Кузбасса.

«Мы скорбим по погибшим, выражаем соболезнования родным и близким. Дни с 26 по 28 ноября в Кузбассе будут днями траура. Правительство Кузбасса сделает все возможное, мы окажем всю необходимую помощь семьям погибших и пострадавших», — сказал Сергей Цивилев.

В дни траура на всей территории региона будут приспущены государственные флаги Российской Федерации, флаги Кузбасса и муниципалитетов, а также отменены все развлекательные мероприятия и передачи.