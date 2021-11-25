Кислород – это жизнь. Данная аксиома получила очередное подтверждение во время пандемии коронавируса. В регионе действует программа по оснащению медучреждений оборудованием как для хранения газа, так и для его производства. Сегодня в Кемерове больница имени Подгорбунского пустила в эксплуатацию новый газификатор. Что это даст пациентам, расскажет Сергей Ищенко.

25 тонн жидкого кислорода – такой запас теперь имеется у Кузбасской клинической больницы скорой медицинской помощи. Вес увеличился почти вдвое, благодаря введению в эксплуатацию нового газификатора емкостью 8 кубометров.

Дополнительно установлен резервный газификатор такой же емкости, который позволяет бесперебойно снабжать кислородом ковидные отделения, а также стационар. Всего – 324 кислородные точки.

Один пациент на кислородной поддержке потребляет от 15 до 70 л газа в минуту, в 1 тонне жидкого кислорода более 800 тыс. литров. 25 тонн дает возможность больнице имени Подгорбунского, в случае перебоев с поставкой газа, не испытывать проблем с кислородом 8 суток. А значит, поддерживать жизнь как больных, проходящих лечение в стационаре, так и 238 пациентов ковидария.

Газификатор – это полдела, необходима еще и система подачи кислорода в отделения. Её в Кузбасской клинической больнице скорой медицинской помощи также обновили. На очереди – запуск концентратора. Он позволит не только хранить газ, но и производить его.

Монтаж аналогичного оборудования заканчивают и в Новокузнецкой инфекционной больнице. На данный момент в регионе 15 ковидариев самостоятельно обеспечивают себя кислородом, до конца года к ним присоединятся еще 5.

Автор: Сергей Ищенко