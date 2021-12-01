Три новые комбинированные дорожные машины на базе Volvo приобретены в Междуреченск для расчистки дорог от снега и обработки их реагентами. Автомобили оснащены грейдерным отвалом и микропроцессорным пультом управления, который автоматически регулирует дозировку и ширину разбрасываемой песко-соляной смеси, что позволяет более точно, качественно и экономно обрабатывать городские магистрали.

Новая техника значительно повысила производительность расчистки и обработки дорог – бункер вмещает в 2 раза больше смеси, соответственно, на загрузку материалами водители ездят реже, обрабатывая за один раз большую территорию.

В этом году в Междуреченске уже выпало снега 132 % от нормы. С начала сезона с дорог вывезено 11,8 тыс. кубометров снега, за аналогичный период прошлого года – почти в 3 раза меньше (4,3 тыс. кубометров). Всего к очистке городских автомагистралей подготовлено 80 единиц различной техники – машины муниципальной дорожной службы и организаций, которые приходят на помощь во время обильных снегопадов.

Уборка дорог идет и в сельских территориях Кузбасса. В Новокузнецком районе на расчистке улиц и дорог деревень и поселков занято 60 единиц техники – тракторы, автогрейдеры, погрузчики, пескоразбрасыватели и бульдозеры.

В целом за прошедшие сутки на снегоуборке в Кузбассе было задействовано 1 405 единиц техники и 2 145 дорожных рабочих. Вывезено 36 894 кубометра снежной массы, всего с начала снегоуборки (с 1 ноября) из городов и сельских поселений вывезено 378 914 кубометров снежной массы.