По данным Минсельхоза Кузбасса, количество закупленных единиц техники увеличилось почти на 40 % по сравнению с 2020 годом (тогда было приобретено 104 единицы техники). Закуплено 143 единицы самоходной техники (70 тракторов, 70 зерноуборочных и 3 кормоуборочных комбайна) и 206 единиц прицепного оборудования (косилки, плуги, сеялки).

«Перед хозяйствами Кузбасса поставлена задача ежегодно увеличивать долю зерновых от общего объема посевных полей, вводить в оборот бросовые земли, повышать урожайность. Современное оборудование облегчит труд механизаторов, позволит им выполнить больший объем работы в более сжатые сроки, что крайне важно в климатических условиях региона. От урожая в немалой степени зависит продовольственное и экономическое благополучие региона», – отметил губернатор Сергей Цивилев.

Среди лидеров по техническому перевооружению – Промышленновский, Ленинск-Кузнецкий, Крапивинский и Прокопьевский округа.