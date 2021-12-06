Образование – важная сфера жизни и роль школьного педагога в ней сложно переоценить. Выявить лучшие команды учителей, провести для них образовательные программы, объединить общей целью и идеей, – такова задача конкурса президентской платформы «Флагманы образования». Реализовать свои педагогические качества и знания просто – достаточно подать заявку на участие в этом проекте. Подробности – в нашем сюжете.

По всей России ширится заявочная кампания на участие во Всероссийском профессиональном конкурсе «Флагманы образования. Школа» президентской платформы «Россия – страна возможностей». Конкурс проводится при поддержке министерства просвещения Российской Федерации. Его цель – выявить и поддержать талантливых управленцев системы образования, обладающих высоким уровнем лидерских качеств.

Для участия в конкурсе необходимо собрать команду в составе 4 сотрудников одной общеобразовательной организации: руководителей первого и второго уровня, классных руководителей, учителей-предметников. Призеры получат возможность проверить свои знания, повысить квалификацию, пройти образовательные программы и стажировки, войти в кадровый резерв, посоревноваться с управленческими командами школ из всех регионов страны.

В конкурсе нет ограничений: к участию приглашаются как опытные сотрудники образовательных организаций, так и имеющие небольшой стаж.

Участие в конкурсе бесплатно. Заявите о себе. Регистрируйтесь на сайте: флагманыобразования.рф