На заседании штаба по охране здоровья населения Кузбасса принято решение открыть фуд-корты в торговых центрах, а также временно разрешить деятельность кафе и ресторанов в ночное время. Соответствующее распоряжение опубликовано на сайте администрации правительства Кузбасса.

С 13 декабря возобновят работу фуд-корты, расположенные в торговых и торгово-развлекательных центрах и комплексах. Напомним, сейчас они могут работать только навынос. При этом на них будут распространяться те же ограничения, которые действуют для кафе и ресторанов.

Изменятся и правила деятельности самих кафе и ресторанов. Сейчас время работы предприятий общественного питания ограничено: с 06:00 до 23:00. В соответствии с распоряжением, с 7 декабря до 15 января это ограничение будет приостановлено.

Данные меры будут действовать при предъявлении QR-кода, подтверждающего прививку или перенесенный коронавирус, распечатанного сертификата о прививке с QR-кодом или о противопоказаниях к прививке от коронавируса, или отрицательного ПЦР-теста, сделанного не позднее чем за 48 часов.

Кроме того, в настоящий момент не требуется предъявлять QR-коды для оказания услуг постояльцам в гостиницах, отдыхающим туристических баз и иных коллективных средств размещения.