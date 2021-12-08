Сегодня в 19:00 на сцене Новосибирского государственного академического театра оперы и балета пройдет траурный концерт «Верди. Реквием» в память о погибших на шахте «Листвяжная».

Траурный концерт будут транслировать портал Культура.РФ, а также телеканал «Кузбасс-1», Анжерское ТВ, «10 канал», «27 канал», ТРК «Киселевск», «Квант», «ТВ-Мост», «Проспект-Калтан», «Эфир-Т», «ЮТРК».

Также «Реквием» будет транслироваться на уличных экранах в Кемерове. Онлайн-трансляции будут организованы в 66 учреждениях культуры региона (ДК и библиотеки), способных принять более 14,5 тысячи зрителей.

Самостоятельно подключиться к трансляции можно в соцсетях «ВКонтакте», «Одноклассники», в мобильном приложении телеканала «Кузбасс-1» (доступно в бесплатных магазинах для Android и IOS-платформ), в потоковом вещании на сайте kuzbass1.ru, а также на Youtube-канале пресс-службы администрации правительства Кузбасса.

«Реквием» Джузеппе Верди прозвучит под управлением главного дирижера НОВАТа Дмитрия Юровского в исполнении симфонического оркестра, хора, солистов Новосибирской оперы и звезд петербургского Михайловского театра – Сергея Кузьмина (тенор) и Олеси Петровой (меццо-сопрано).