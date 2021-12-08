Переселение из аварийного жилья, социальные объекты, улучшение экологии: что даст Кузбассу федеральное финансирование

В рамках федеральной поддержки, которой добился губернатор Сергей Цивилев, в Кузбассе происходят важные перемены. Особенно знаковой стала программа социально-экономического развития до 2024 года, по которой регион получит 51 млрд рублей федерального финансирования на развитие инфраструктуры и диверсификацию экономики.



Программа социально-экономического развития Кузбасса до 2024 года включает строительство важной инфраструктуры, в том числе реконструкцию взлетно-посадочной полосы аэропорта имени А.А. Леонова, введенной в эксплуатацию в 2001 году.



В мае 2021 года в Кемеровском аэропорту открыли новый современный терминал, который позволяет увеличить пропускную способность аэропорта на 130 % – с 200 до 460 пассажиров в час и ввести дополнительные внутренние и международные рейсы. На капремонт взлетно-посадочной полосы в рамках программы социально-экономического развития Кузбасса до 2024 года из федерального бюджета будет выделено 3,5 млрд рублей, в том числе в 2022 году – более 1 млрд рублей, в 2023 году – 1,2 млрд рублей, в 2024 году – свыше 1,2 млрд рублей.



Для более оперативного финансирования губернатор Сергей Цивилев договорился с министром транспорта РФ Виталием Савельевым, что вопрос выделения средств из федерального бюджета будет рассмотрен сразу после разработки проектной документации и получения положительного заключения Главгосэкспертизой, которое намечено на февраль 2022 года. Сдача объекта запланирована на декабрь 2024 года.



Также выделяются федеральные средства на переселение из аварийного жилья. По информации регионального министерства строительства, на данный момент в региональную программу переселения входят 1344 многоквартирных дома, признанных аварийными до 1 января 2017 года. В них проживают 25,5 тыс. человек.



По программе социально-экономического развития Кузбасса заключено дополнительное соглашение с Фондом содействия реформированию ЖКХ о досрочном завершении переселения граждан из аварийного жилищного фонда до 31 декабря 2024 года. В июле в Кузбасс поступил аванс по одобренной заявке в размере более 2 млрд рублей. На эти средства до конца 2024 года будут переселены более 14 тыс. человек.



«Основой национального проекта “Жилье и городская среда”, который реализуется в России по инициативе президента Владимира Путина, являются интересы наших жителей. И Кузбасс предметно работает с Министерством над выполнением целей национального проекта. Так, за 2019–2021 годы из аварийного жилья переселили более 8,7 тыс. кузбассовцев. Площадь расселенных жилых помещений составила более 176 тыс. кв. м», – отметил во время встречи с губернатором Сергеем Цивилевым глава Минстроя России Ирек Файзуллин.



В 2022 году в Междуреченске введут в эксплуатацию многопрофильную больницу, строительство которой также идет в рамках программы социально-экономического развития Кузбасса. 7-этажная больница на 186 коек будет включать современный диагностический центр, отделения хирургии, травматологии, гинекологии, приемно-диагностическое, диализный центр, терапию, первичное сосудистое отделение и операционный блок. Стоимость строительства – 1 млрд 847 млн рублей.



Левобережная дамба на Томи в районе Чебал-Су в Междуреченске также вошла в программу. На реконструкцию объекта из резервного фонда Правительства РФ выделят 124,5 млн рублей, общий объем финансирования проекта составит свыше 278 млн рублей из консолидированного бюджета. Реконструкцию объекта завершат в июне 2022 года, всего отремонтируют почти 1,6 км. Строители увеличивают ширину гребня до 6,5 м, укрепляют верхний откос, обустраивают водопропускные сооружения и устанавливают контрольно-измерительную аппаратуру. Дамба защищает от паводка около 2000 жителей.





