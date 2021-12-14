Новое оборудование позволит ежеминутно считывать с десяток данных, контролируя состояние мамы и малыша. 4 современных кардиотокографа стоимостью 1,5 млн рублей каждый приобрели за счет средств от родовых сертификатов.



«Медицинские учреждения Кузбасса продолжают приобретать новое оборудование. Новые кардиотокографы повысят возможности наших медиков оказывать качественную помощь мамам и их будущим малышам, а также вовремя проводить все необходимое лечение», – сказал Сергей Цивилев.



Ежегодно в Областном клиническом перинатальном центре им. Л.А. Решетовой рождаются более 4,5 тыс. малышей. Новое оборудование позволяет проводить необходимую диагностику, раньше выявлять возможные патологии в развитии плода и контролировать состояние будущей мамы и малыша даже при многоплодной беременности. Новая техника показывает сатурацию, давление, может выполнять ЭКГ. Все это позволяет моментально отреагировать на любые изменения в состоянии роженицы.



Отсутствие проводов – еще одно преимущество нового оборудования. До этого пациенток приходилось подключать к еще одному стационарному монитору. Сейчас роженицы могут беспрепятственно передвигаться по родильному залу.



Напомним, в апреле 2021 года аппараты КТГ поступили в отделение патологии беременности, а в отделение анестезиологии-реанимации – специальный аппарат УЗИ, под контролем которого можно проводить блокаду поперечных мышц живота в послеоперационном периоде, что облегчает процесс восстановления.