Система образования Кузбасса активно развивается благодаря федеральной поддержке

Большое внимание в программе социально-экономического развития (СЭР) Кузбасса до 2024 года, подписания которой добился Сергей Цивилев, уделено объектам образования.

В Центральном районе Новокузнецка в соответствии с программой СЭР возведут школу с универсальным спортивным блоком и бассейном. Строительство учебного блока начнется в 2022 году, завершить строительно-монтажные работы планируется в 2023 году. В 2022 году из областного бюджета на строительство объекта направят 1 млрд рублей. В настоящее время на проект из федерального бюджета уже выделено свыше 757 млн рублей, из областного – 23,4 млн рублей.

Комплекс общей площадью более 15,7 тыс. кв. м представляет собой два отдельно стоящих здания: в первом будет размещен учебный блок на 1225 учащихся с двумя спортзалами, зрительным залом на 350 мест, столовой, медицинским блоком и библиотекой с информационным центром; во втором будет размещен универсальный спортивный блок с бассейном. Обучение будет проходить только в первую смену. Здания соединит теплый переход на уровне 2-го этажа. Строительство спортивного корпуса с бассейном будет выполняться вторым этапом.

Еще одним важным образовательным проектом станет модернизация кампуса Кузбасского государственного технического университета имени Т.Ф. Горбачева. По программе социально-экономического развития на модернизацию социальных объектов вуза направят 2 млрд рублей. В результате усовершенствуют учебные корпуса и общежития. Так, планируется создать молодежное мультиформатное пространство с зонами креативных индустрий, здорового питания, спорта, проектной работы. Студентам будут доступны творческие мастерские, танцевальный зал, молодежное кафе, коворкинг, креативный холл, переговорные, компьютерный клуб, проектные пространства, медиацентр и другие объекты. Реализовать проект планируется поэтапно с 2022 по 2024 годы. Кроме того, в планах – модернизация центра отдыха «Политех» в Шерегеше, проект реализуют до 2030 года.

Важное значение для Кузбасса имеет участие в нацпроектах. Так, в рамках нацпроекта «Образование» начнется строительство новой школы на 250 мест в поселке Пригородный Кемеровского муниципального округа. Из федерального бюджета будет направлено 267 млн рублей.

В рамках проекта «Современная школа» продолжится создание центров естественно-научной и технологической направленностей «Точка роста». В 2022 году планируется создать 73 таких центра. В Кемерове будет создан еще один школьный «Кванториум».

В 2022 году завершится строительство четырех школ: в микрорайонах 15А и 7Б в Кемерове, на улице Тургенева в Юрге и на улице Сосновой в Анжеро-Судженске.

Современным оборудованием оснастят две коррекционные школы.

Согласно проекту «Успех каждого ребенка» будет создано 4 436 новых мест в образовательных организациях для программ дополнительного развития. Также будут капитально отремонтированы и оснащены новым спортивным оборудованием 4 спортзала сельских школ.

По федеральному проекту «Цифровая образовательная среда» будет закуплено компьютерное оборудование для 66 школ области. Будет создан центр цифрового образования IT-куб.

В рамках проекта «Молодые профессионалы» в 2022 году планируется оснащение 12 мастерских на базе 6 профессиональных образовательных организаций Кемерова, Кемеровского муниципального округа, Новокузнецка, Прокопьевска и Юрги.

Проект «Содействие занятости» нацпроекта «Демография» обеспечит в 2022 году завершение строительства 9 детских садов на 1 350 мест.

По государственной программе «Развитие образования» начнется капремонт школ № 30 и № 37 в Новокузнецке. Сейчас в них учатся более 800 ребят.