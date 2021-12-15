Начиная с этого года, предприниматели региона, чей бизнес пострадал от коронавирусных ограничений, в том числе от введения QR-кодов, заплатят налоги по уменьшенной в 2 раза ставке. Меры поддержки коснутся 1400 организаций и почти 2,5 тыс. кузбасских предпринимателей.

«На традиционной встрече с бизнес-сообществом региона 6 декабря мы обсудили те меры, которые бы помогли предпринимателям сохранить коллективы и предприятия в непростых условиях необходимых коронавирусных ограничений. Снижение налогов – реальная и действенная помощь, поэтому я распорядился оперативно вынести эту инициативу на законодательный уровень, чтобы уже до новогодних праздников бизнес мог получить финансовую поддержку от региона», – подчеркнул губернатор Кузбасса Сергей Цивилев.

Сегодня на очередной сессии парламентарии региона приняли изменения в областное законодательство, согласно которым в два раза снижены ставки налога по упрощенной системе налогообложения. Также владельцы торгово-офисной недвижимости, которые снизили в этом году арендную плату для своих арендаторов, смогут уменьшить размер налога на имущество организаций на сумму снижения аренды.

Воспользоваться льготами могут представители из сфер дополнительного образования; продуктов питания и напитков; искусства и организации развлечений; парикмахерские и салоны красоты; демонстрации кинофильмов; организации конференций и выставок; физкультурно-оздоровительной, гостиничного бизнеса, туризма и других.

Льготы распространятся на период с 1 января 2021 года, поэтому предприниматели, которые уже оплатили налоги, смогут уточнить размер компенсации и вернуть из бюджета часть ранее оплаченных средств.