Строители усилили фундаменты под зданием и колоннами, сделали водопроводную камеру, монтаж кровли и перекрытий, гребенки сцены. Все внутренние помещения оштукатурены, выполнено устройство пола, монтаж внутренних систем электроснабжения, водоснабжения и канализации, вентиляции и отопления.

«Кинотеатр “Коммунар” является объектом культурного наследия регионального значения, поэтому при реставрации сделана ставка на сохранение всех архитектурных элементов. При этом здание постройки 1930-х годов должно стать максимально безопасным, удобным и современным, ведь главными посетителями здесь будут дети. Принято решение разместить в здании кукольный театр «Сказ». В ремонте применяются самые современные материалы, важно, что конструкция теперь сможет выдержать землетрясения до 8 баллов», – рассказал губернатор Сергей Цивилев.

На полу первого этажа уложен гранит, отделочные работы выполнены на 70 %. Ведется монтаж внутренних инженерных театральных систем: сетей связи, звукового оборудования, освещения. Фактическая строительная готовность составляет 85 %.

В связи с задержкой поставок оборудования, в том числе зарубежного (например, дорогостоящий лифт заказан для театра в Германии), открытие состоится позже планируемых сроков – в начале марта 2022 года.

Работы ведутся в рамках нацпроекта «Культура», их стоимость составляет 410,5 млн рублей, из них 356 млн рублей – федеральные, 54 млн рублей – областные средства.

Новокузнецкий театр кукол «Сказ» станет центром проведения Международного фестиваля детских любительских театров кукол «Кукла в детских руках». Также здесь планируется организовать работу детской театральной студии, открыть студию звукозаписи. Кроме того, на базе «Коммунара» можно будет проводить мастер-классы, выставки. Зал будет оснащен современным мультимедийным оборудованием для презентаций, концертов и конференций.