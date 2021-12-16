Сергей Цивилев: в Калтане будет построен новый физкультурно-оздоровительный комплекс

На встрече с губернатором глава округа Игорь Голдинов рассказал об изменениях, произошедших за 3 года, и планах развития города. Встреча прошла в формате видеосвязи с участием жителей. Они высказали предложения в сферах спорта, экологии и образования. Так, одной из основных стала просьба построить спорткомплекс.



«Подведение итогов – это не просто констатация фактов, это еще и планирование с учетом предложений и пожеланий людей. Каждый житель Калтана должен ежегодно видеть улучшения во всех сферах жизни. Я поддерживаю инициативу главы по строительству в 2022 году спортивного комплекса, а в 2023 будем планировать приобретение специализированной техники для подготовки лыжных трасс», – рассказал Сергей Цивилев.



Комфортные условия для жителей Калтана создаются при реализации национальных проектов, областных и муниципальных программ. Благоустраиваются дворы, озеленяются улицы и скверы, устанавливаются детские игровые площадки.



Глава города отметил, что в рамках нацпроекта «Образование» во всех пяти школах открылись центры образования цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста». По новым образовательным методикам теперь обучаются 1 300 ребят. Также центры открыты на базе двух детских садов. По федеральному проекту «Успех каждого ребенка» создано 245 новых мест дополнительного образования. В городе ликвидированы очереди в детские сады в возрасте от 1,5 до 3 лет, открыты группы кратковременного пребывания.



Еще одна просьба, которую высказали жители, – строительство новой современной школы. Губернатор поручил Игорю Голдинову доработать проект школы и участвовать в конкурсе для включения в программу «Моя новая школа» на 2023 год. Кроме того, Сергей Цивилев поручил взять на контроль решение вопроса, связанного с размещением Дома детского творчества в новом здании, а молодежному парламенту обещал поддержать предложения, которые помогут реализоваться молодежи в городе.



В этом году при поддержке Сергея Цивилева в городе реализован новый инвестиционный проект «Производство промышленных фильтров» на территории завода котельно-вспомогательного оборудования и трубопроводов. Это позволило создать 100 новых рабочих мест. Объем инвестиций составит 700 млн рублей.



Основными событиями в культурной жизни города стало открытие нового кинотеатра «Молодежный» с залом на 72 зрителя и модернизация детского информационно-развивающего центра «Открытая библиотека» в рамках нацпроекта «Культура».



Значительные изменения произошли в сфере развития спорта. Появились новые спортивные объекты, улучшилась материально-техническая база, учреждения приобрели современный облик. Был открыт новый боксерский клуб, на стадионе «Энергетик» реконструировали футбольное поле, построена бугельная канатная дорога протяженностью почти 500 м, после капитального ремонта открыты два здания спортивной школы, по различным программам в округе установлено 8 комплексов уличных тренажеров для занятий на свежем воздухе.

Также глава Калтана рассказал, что город вошел в пилотный проект по созданию системы долговременного ухода за людьми пожилого возраста и инвалидами. В ноябре этого года на базе Центра социального обслуживания для них открылось отделение реабилитации.



«Выполняем проект “Социальный туризм”, полюбившийся нашим ветеранам. Он направлен на повышение активности, укрепление здоровья. За отчетный период провели 89 экскурсий, их посетили 739 человек. Благодаря поддержке правительства Кузбасса и министерства социальной защиты населения в 2021 году город приобрел туристический автобус на 16 посадочных мест для организации более комфортных поездок для ветеранов», – рассказал Игорь Голдинов.



В планах на 2022 год – завершить строительство двухсекционного многоквартирного дома в поселке Постоянный на 108 квартир. Новоселами станут дети-сироты и жители из аварийного жилья, инвалиды и многодетные семьи. Продолжится участие в программе «Формирование комфортной городской среды». Планируется завершить реконструкцию дороги в районе Малышева Лога протяженностью 1,8 км, которая даст возможность пустить грузовой поток транспорта в объезд улиц частного сектора.

















По информации пресс-службы администрации правительства Кузбасса.