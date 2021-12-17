Родителям, супругам и детям погибших на «Листвяжной» выдадут именные пластиковые карты, по которым они смогут обратиться в Кузбасскую областную больницу им. С.В. Беляева за медицинской помощью: от консультации специалиста до комплексного лечения, включая операции.



«По заданию губернатора мы разработали специальную карту. По ней родственники погибших смогут вне очереди обращаться в поликлинику или стационар. В случае экстренной необходимости – в любое время суток, во все отделения нашей клиники. Если в нашей больнице нет необходимой услуги, предоставим сопровождение в любое другое медучреждение региона», – сообщил главный врач Кузбасской областной клинической больницы им. С.В. Беляева Михаил Ликстанов.



Он также отметил, что ведение данных пациентов от поступления до выписки будет находиться на личном контроле руководства клиники (профильных заместителей главного врача). Все медицинские процедуры будут проводить бесплатно.



Карта бессрочная, в случае утраты ее восстановят. На данном этапе программа действует только в Областной клинической больнице им. С.В. Беляева.



Кроме того, пострадавшим на шахте «Листвяжная» будет предоставлена возможность оздоровления в санаторий «Инской», расположенном в Беловском округе. Горноспасатели и шахтеры по назначению врача получат курс физиолечения, массаж, ингаляции. С ними будут работать психологи и специалист-профпатолог, чтобы люди могли вернуться на работу уже полностью восстановленными. В санатории в течение года смогут проходить курс и родственники погибших на «Листвяжной». Санаторно-курортное лечение будет предоставлено бесплатно.