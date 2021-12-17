Куда сходить в выходные: зимние развлечения в Кузбассе

В муниципалитетах Кузбасса строят снежные городки, заливают ледовые катки, создают условия для катания на лыжах в новогодние каникулы.



В Кемерове вдоль восточной трибуны «Химика» появился уникальный цветной каток площадью 3 тыс. кв. м. В верхний слой льда добавили голубой, зеленый и бирюзовый пигменты. Новогодними гирляндами украшены ели, рядом работает теплый пункт проката, в ближайшее время откроют павильон с горячим питанием.



Кроме того, кемеровчан и гостей столицы ждут новые беговые дорожки на стадионе «Шахтер» и лыжная трасса в Кузбасском парке. Сейчас уже построено 27 ледовых полей и хоккейных коробок, 14 лыжных трасс, 8 площадок для игр в зимний футбол и хоккей в валенках. В Сосновом бору Рудничного района готовы трассы протяженностью от 500 м до 5 км.



В этом году будет организована работа 26 пунктов проката инвентаря и оборудования. В рамках акции «Все на каток!» и «Все на лыжи!» можно взять в прокат оборудование со скидкой 50 %, для льготных категорий кемеровчан действуют специальные условия.



Для жителей и гостей Новокузнецкого района в зимний период будет работать 14 катков. Ледовые площадки обустроены во всех сельских поселениях. Сейчас уже готовы 10 хоккейных коробок, завершается заливка льда еще в четырех населенных пунктах.



В Березовском для любителей активного зимнего отдыха открыли 2 катка: на территории спортивно-оздоровительного центра «Атлант» и в поселке шахты «Березовская» на территории ДК Шахтеров. Организованы пункты проката, дети из малообеспеченных семей будут пользоваться прокатом бесплатно.



Беловчане встретят Новый год с героями русских народных сказок. Одним из ключевых объектов станет портрет Александра Сергеевича Пушкина, установленный на главной городской площади – его выгравировали на ледяном книжном развороте. Также здесь появятся Баба Яга в ступе, косолапый медведь, герои сказки «По щучьему веленью», заяц, играющий на балалайке. Традиционно детвору будут радовать две горки: большая четырехскатная и поменьше – для самых маленьких. Любителей фотосессий порадуют несколько фотозон.



Традиционно в Прокопьевске определены две главные новогодние площадки: у спорткомплекса «Снежинка» на Тыргане и площадь Победы в центре города. Снежные городки будут украшены новогодней иллюминацией. Встречать отдыхающих будут традиционные фигуры Деда Мороза и Снегурочки, сказочных персонажей. В городке в центре города появится символ наступающего года – Тигр.



В Юрге в зимний период будут работать 6 ледовых катков и 6 лыжных трасс: в парках «Кировский», «Студенческий» и «Пушкина», на стадионе «Темп», спортивно-оздоровительной базе «Ирбис» и в лесопосадках на правом берегу Томи.



К строительству ледового городка на площади Торжеств у Ледового дворца приступили в Ленинске-Кузнецком. В этом году городок оформят по мотивам сказки «Щелкунчик и Мышиный король». На площади возле главной городской елки появится каток, большая ледяная горка, трон, скульптуры с главным символом Нового года.



В Тяжинском муниципальном округе действуют 20 спортивно-оздоровительных площадок и организованы 16 лыжных трасс – как для юных лыжников, так и старшего поколения. Для любителей коньков будут работать 2 искусственных ледовых катка: в пгт Тяжинский – на базе детско-юношеской спортивной школы, в спортивном комплексе «Юность», и пгт Итатский – на базе Итатской средней школы. Кроме того, для игр в мини-футбол на снегу в пгт Тяжинский организовано 3 площадки.



Для любителей горных лыж зимний спортивный сезон открылся на Зеленогорской горнолыжной трассе Крапивинского муниципального округа.













