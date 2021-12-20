Сегодняшнее заседание было посвящено повышению уровня промышленной безопасности на объектах топливно-энергетического комплекса России. Оно стало продолжением комиссии 13 декабря, на которой обсуждалось повышение уровня безопасности на угледобывающих предприятиях.

Участниками стали помощник Президента, cекретарь Государственного cовета Игорь Левитин, зампред Правительства РФ Александр Новак, статс-секретарь – заместитель руководителя Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору Александр Демин, руководители и представители профильных ведомств, министерств, прокуратуры, органов государственной власти субъектов Российской Федерации, а также предприятий.

«13 декабря состоялось заседание комиссии по вопросам промышленной безопасности в угольной отрасли. Хочу всех поблагодарить, мы получили большое количество предложений – 186, сейчас ими занимается рабочая группа. Мы должны по итогам трагедии на шахте “Листвяжная” сделать все, чтобы больше никогда не допустить травматизма и гибели людей на шахтах», – заявил Сергей Цивилев.

С докладами о повышении уровня промышленной безопасности на объектах топливно-энергетического комплекса России выступили статс-секретарь – заместитель руководителя Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору Александр Демин, заместитель Министра энергетики Российской Федерации Евгений Грабчак, заместитель Министра Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий – главный государственный инспектор Российской Федерации по пожарному надзору Анатолий Супруновский.

Предложения озвучили и представители компаний топливно-энергетического комплекса и субъектов Российской Федерации.