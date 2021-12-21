Сегодня на амбулаторное наблюдение из Кузбасской клинической больницы скорой медицинской помощи им. М.А. Подгорбунского выписан горноспасатель Александр Заковряшин. Это был последний пострадавший, остававшийся в стационаре.

«Бесконечно благодарен всем медикам, причастным к моему выздоровлению. Очень внимательный, ответственный и заботливый персонал! Здесь я чувствовал себя спокойно, и родные могли не переживать за мое состояние. Спасибо всем! Желаю каждому профессиональных успехов, здоровья и всех благ», – поделился Александр Заковряшин.

Как рассказал заведующий отделением острых отравлений Константин Сиворонов, здоровью и жизни мужчины ничего не угрожает. «Пациент выписан из медицинской организации на амбулаторный этап. Через 3 месяца ему рекомендовано пройти диспансеризацию для контроля состояния здоровья», – отметил Константин Сиворонов.

На амбулаторном лечении находятся 29 пациентов – 17 шахтеров, 12 спасателей. Всего с начала отчетного периода сняты с наблюдения 77 пациентов – 43 шахтера, 34 спасателя.

В настоящее время спасатели ВГСЧ МЧС России продолжают откачку воды и контроль газовой обстановки на шахте «Листвяжная». На месте работают 12 человек, задействованы 3 единицы техники.