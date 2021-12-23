С 9 вузами региона познакомилось больше 300 старшеклассников Гурьевского муниципального округа. Какие возможности открываются перед выпускниками 2022 года, узнавала Анастасия Подоляко.

Софья держит в руках макет Александринского театра. Девушка в 10 классе, но уже решила: жизнь посвятит большой сцене. Начать творческий путь хочет на родине, не уезжая далеко от дома. Как вариант для поступления рассматривала КемГИК. Но на Дне университетов узнала: в 2022-м первый набор откроет Сибирская высшая школа музыкального и театрального искусства.

Актёры, режиссеры, продюсеры, стенографы, технологи и кинооператоры. В кемеровском филиале столичного вуза наберут и выпустят весь профессиональный состав для работы на сцене и за кулисами театра.

Представлены площадки 9 вузов. Абитуриенты могли задать вопросы руководителям и пообщаться со студентами.

В 2022 году вузы готовы принять больше 7 000 выпускников на бюджетные места. Есть возможность попасть и в целевой набор. Кроме того, школьникам рассказали о перспективах трудоустройства и мерах социальной поддержки молодых специалистов.

Кстати, команда нашего телеканала готовит проект «Я делаю выбор!». Ведущие – абитуриенты, которые снимают видеоблог на подобных форумах. Они делятся переживаниями, сомнениями и рассказывают о важных решениях. Первая серия выйдет уже в декабре. Следите за нашими анонсами.

Автор: Анастасия Подоляко