В поселке Черемушки Кемеровского округа открылась обновленная библиотека

В современное модульное здание площадью 86,4 кв. м сельская библиотека переехала из сырого и тесного помещения. Сейчас в распоряжении посетителей – удобное книгохранилище с фондом более 3 тыс. экземпляров, интерактивные площадки для чтения и общения, творческая мастерская, компьютерный уголок и игровая зона.



Абонементом черемушкинской библиотеки пользуются 250 читателей поселка от 5 до 80 лет. Для удобства посетителей с ограниченными возможностями и мам с колясками на входе сделан пандус. В здании смонтированы системы отопления, вентиляции, канализации, пожарная сигнализация.



На создание библиотеки в поселке Черемушки из бюджета Кемеровского муниципального округа направлено 7,5 млн рублей. Средства вложены в строительство модульного здания, приобретение комфортной мебели, стеллажей, телевизора. Сейчас библиотечное пространство представляет собой уютный и многофункциональный «Книжный городок».



В 2021 году в Кузбассе модернизация библиотечной сети шла по нескольким программам. Так, в рамках нацпроекта «Культура» было открыто 5 модульных библиотек в Кемерове, Калтане, в Яйском, Беловском и Топкинском округах. Капитально отремонтированы Центральная детская библиотека села Красное Ленинск-Кузнецкого округа, библиотека поселка Трудармейский Прокопьевского округа и Центральная городская библиотека Юрги, в библиотеку села Горскино Гурьевского округа приобрели новую мебель. Центральная городская библиотека Таштагола в рамках гранта реализовала проект «БиблиоСквер». Перед входом в библиотеку построили две арт-беседки для чтения и настольных игр с Wi-Fi зоной.













