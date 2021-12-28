Более 114 000 кузбассовцев оформили «Пушкинскую карту»

За 4 месяца с помощью «Пушкинской карты» жители региона приобрели 131 487 билетов и смогли посетить спектакли, выставки, концерты, интересные познавательные экскурсии, мастер-классы и другие мероприятия.

«Всероссийская культурная программа “Пушкинская карта” стартовала с начала учебного года. Кузбасс активно включился в реализацию этого масштабного просветительского проекта. Впереди новогодние каникулы и Рождество, которые можно провести интересно и познавательно. Наши учреждения в эти дни предлагают молодежи разнообразный репертуар с массой новогодних сюрпризов. Всего запланировано более 300 мероприятий, которые на каникулах будут доступны держателям “Пушкинских карт”. Напомню, что с 2022 года номинал “Пушкинской карты” составит уже 5 000 рублей. Еще одной особенностью следующего года станет включение в проект учреждений кино», – отметила министр культур и национальной политики Кузбасса Марина Евса.

С момента старта программы в нее вошли более 100 учреждений культуры Кузбасса – театры и музеи, библиотеки и дома культуры. Они организовали и провели более 1100 мероприятий, получивших одобрение экспертного совета.

Так, в декабре в 10 городах Кузбасса прошли гастроли заслуженного артиста России Даниила Спиваковского, который представил моноспектакли «Про Федота-стрельца, удалого молодца!» и «Метель». Музыкальный театр Кузбасса им. А.К. Боброва показал выездной спектакль «Евгений Онегин» по мотивам произведения А.С. Пушкина школьникам села Елыкаево Кемеровского округа. Всемирно известный дирижер, художественный руководитель cимфонического оркестра Мариинского театра Валерий Гергиев дал серию концертов в Филармонии Кузбасса им. Б.Т. Штоколова. Билеты на эти мероприятия были доступны по «Пушкинской карте».

В преддверии Нового года и Рождества свои постановки покажут театры Кузбасса. Так, Новокузнецкий драмтеатр приглашает на фантастическую сказку «Мама, я из будущего». Новокузнецкий театр кукол «Сказ» подготовил новый спектакль «Тайна снежных гномов». Театр драмы Кузбасса им. А.В. Луначарского 30 декабря предлагает посетить праздничную новогоднюю программу «В Новый год с Пушкиным!». На сцене Филармонии Кузбасса им. Б.Т. Штоколова 8 и 9 января московские артисты «Классического русского балета» представят легендарные балетные постановки «Щелкунчик» и «Золушка».

Все муниципальные образования Кузбасса активно включились в реализацию федеральной программы. Так, в Тайге участником проекта стал Дворец культуры. Только в декабре здесь организовали около 10 событий – это концерты, спектакли и культурно-образовательные мероприятия. В целом в городских мероприятиях приняли участие более 500 молодых людей. В том числе ребята познавали азы актерского мастерства и искусство фокусов на мастер-классе «Стань волшебником» от педагогов из Красноярска.

Для школьников из Полысаева в рамках программы «Пушкинская карта» звукорежиссер Дворца культуры «Родина» Валерий Козлов провел цикл обучающих мастер-классов «Школа звука». Ребята узнали о тонкостях профессии звукорежиссера, познакомились с профессиональной аппаратурой.