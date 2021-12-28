Скорая помощь и стационары региона с 31 декабря по 10 января будут работать по обычному графику – круглосуточно и без выходных. Больницы на время праздников будут оказывать жителям экстренную помощь.

«В стационарах организован запас медикаментов, средств индивидуальной защиты, дезинфицирующих средств. Проверены запасы крови и кислорода, исправность пожарной сигнализации, теплоснабжения, усилены меры по антитеррору. Кроме того, на праздничные дни в каждой медорганизации определены дежурные администраторы, чтобы можно было оперативно реагировать на нештатные ситуации. Сформированы резервные и дежурные бригады для усиления работы поликлиник и стационаров», – сообщила и. о. министра здравоохранения Кузбасса Елена Зеленина.

С учетом снижения за последнюю неделю количества обращений в красные зоны поликлиник и вызовов на дом в среднем на 25 % Минздрав Кузбасса на время новогодних праздников вводит для медорганизаций первичного звена следующий режим работы: 1, 7 и 9 января поликлиники региона работать не будут. 31 декабря, 2 и 6 января прием будут вести с 08:00 до 14:00, все остальные праздничные дни (3, 4, 5 и 8 января) поликлиники работают в обычном режиме – с 08:00 до 18:00.

Неотложную помощь во время праздников будут оказывать как в поликлиниках, так и на дому. Тем, кто амбулаторно лечится от коронавируса, предоставят антиковидные препараты, в регионе есть достаточный запас. Будет производиться выписка льготных лекарственных препаратов, листков нетрудоспособности и других документов.

Пункты вакцинации против коронавируса и ПЦР-лаборатории будут работать все дни, кроме 1 и 7 января.

Графики работы медицинских организаций Кузбасса в праздничные дни будут размещены на сайте Минздрава Кузбасса, на сайтах и в социальных сетях муниципалитетов, медицинских организаций и на стендах в поликлиниках, чтобы информацию видели те, кто не пользуется интернетом.

Уточнить график работы медицинской организации Кузбасса можно по горячим телефонам: 112 (служба спасения) и 122 (call-центр Минздрава Кузбасса).