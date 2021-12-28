3 новых фельдшерских пункта открылись в отдаленных территориях Кузбасса

Модульные конструкции построены в Гурьевском и Прокопьевском муниципальных округах в рамках реализации программы модернизации первичного звена здравоохранения.

«Теперь почти 800 человек в комфортных условиях могут получить плановую и неотложную медицинскую помощь, пройти профилактические осмотры, диспансеризацию и вакцинацию, приобрести необходимые лекарства. Важно, что модульные пункты устанавливают в отдаленных сельских территориях. Это позволит значительно улучшить медобслуживание кузбассовцев, сделать его доступнее», – рассказал губернатор.

В Гурьевском муниципальном округе современные модульные фельдшерские пункты установили в селе Ур-Бедари для 423 жителей и поселке Лесном, где живут 200 человек. В медпунктах площадью 86,4 кв. м предусмотрены приемный и процедурно-прививочный кабинеты, места для ожидания приема, санузел, раздевалка для персонала и помещение для хранения лекарственных препаратов.

Новые медпункты полностью благоустроены, в них установлены централизованная система водоснабжения, отопление, канализация, вентиляция, кондиционеры. Для маломобильных пациентов оборудованы пандус с двухсторонним ограждением и поручнями, кнопка вызова персонала, система навигации с использованием шрифта Брайля. В фельдшерские пункты приобретено все необходимое современное оборудование для оказания плановой и неотложной медицинской помощи, диспансерного наблюдения и профилактического осмотра населения.

«Вот такой сделали нам прекрасный подарок, спасибо всем. В старом здании медучреждения было не так красиво и уютно, а здесь созданы все условия», – поделились впечатлениями жители.

Еще один фельдшерский пункт введен в эксплуатацию в Прокопьевском муниципальном округе для 158 жителей поселка Кутоново. Он заменил прежнее деревянное здание 1964 года постройки с печным отоплением. Модульный медпункт отвечает всем современным требованиям и санитарным нормам, укомплектован необходимым медицинским оборудованием: здесь есть дефибриллятор, электрокардиограф, пульсоксиметр, аппарат для проведения экспресс-анализов крови на сахар, гемоглобин и холестерин.