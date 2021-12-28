Кузбасс вошел в число 80 регионов, которые в течение ближайших 2 лет получат дополнительные средства из федерального бюджета на модернизацию образовательной системы. Распоряжение подписал председатель Правительства РФ Михаил Мишустин.

В 2022 году Кузбассу на ремонт и оснащение учебных заведений будет выделено 287,1 млн рублей, в 2023 году – 64,4 млн рублей. За счет этих средств планируется отремонтировать 4 кузбасские школы: две – в Новокузнецке, по одной – в Анжеро-Судженске и Топках.

Федеральные средства – софинансирование расходов региона на реализацию государственной программы Российской Федерации «Развитие образования».