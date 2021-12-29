Многонациональный новогодний хоровод состоялся в Прокопьевске

Участниками праздника стали более сотни детей из татарской, немецкой, башкирской, украинской диаспор города. Ребята исполняли национальные песни и танцы, участвовали в играх и конкурсах народностей.

По традиции на мероприятие пригласили детей из национальных творческих коллективов: Центра немецкой культуры «Хоффнунг», Центра татарской культуры «Яшьлек» и Центра русской культуры «Истоки». Также на празднике выступили хореографические студии «Ясенки», «Капельки», «Россинка», «Фархана» и вокальные ансамбли «Бахетле», «Добряночка», «Веснушки».

Национальная городская елка в прокопьевском ДК «Ясная Поляна» проходит уже 18-ый раз. По мнению организаторов, этот праздник помогает укреплению межнациональной дружбы с малых лет. Дети в сказочной обстановке самого волшебного в году торжества узнают культуру других народов, учатся уважать и ценить уникальность традиций и обычаев представителей разных национальностей.

В завершение праздника дети вместе с Дедом Морозом и Снегурочкой зажгли волшебный огонек, который исполняет новогодние желания.