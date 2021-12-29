Новый детский сад «Солнышко» открылся в Кемеровском муниципальном округе

Дошкольное учреждение с бассейном, рассчитанное на 140 мест, 40 из которых — ясельные, построено в деревне Береговой Кемеровского округа. Объект возведен в рамках нацпроекта «Демография».

«Детский сад «Солнышко» входит в комплексную застройку Береговой, где уже построены и заселены два новых многоквартирных дома. Кроме того, здесь появится начальная школа на 160 учеников, пройдет ремонт действующей школы на 200 учащихся, строится новая котельная. В Кузбассе активно развиваются сельские территории, и мы создаем в них необходимую социальную инфраструктуру для жителей», — рассказал Сергей Цивилев.

Двухэтажное здание оформлено в морской тематике. На первом этаже расположены медицинский блок, пункт видеонаблюдения, прачечная, две группы для детей младшего возраста, каждая из которых имеет свой отдельный вход и индивидуальный дизайн. На втором этаже — спальные и игровые помещения для детей постарше, музыкальный спортивный залы, скалодром.

Бассейн включает комплекс душевых и раздевалок для мальчиков и девочек каждой группы, тепловое оборудование для поддержания необходимого температурного режима. Для обучения детей плаванию инструктор по физической культуре детского сада прошла переподготовку, и занятия в бассейне начнутся с первых дней работы «Солнышко».

В случае чрезвычайной ситуации проектом предусмотрены запасные выходы. Установлена автоматическая пожарная сигнализация, эвакуационное освещение. При строительстве детского сада были предусмотрены широкие лестничные пролеты.

В саду будут проходить занятия по ранней профориентации детей. Для этого созданы игровые «Животноводство» и «Фермерское хозяйство».