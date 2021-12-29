В 7 кузбасских больниц поступило новое медоборудование

Новые рентгеновские и УЗИ-аппараты, флюорографы, аппараты ИВЛ, а также эндоскопическая система приобретены по программе модернизации первичного звена здравоохранения.

«Современное медоборудование в Кузбасс поступает каждую неделю. Техникой оснащаем и крупные медучреждения, и поликлиники небольших городов, районные больницы. Результатом модернизации будет качественная и доступная медицинская помощь жителям», – отметил Сергей Цивилев.

В Киселевской поликлинике № 4 установлен цифровой флюорографический аппарат с бескабинной конструкцией, которая позволяет исследовать пациентов в инвалидных колясках. Все изображения моментально попадают на дисплей рабочего места специалиста, четкая картинка и хорошая детализация мелких участков позволят врачам своевременно выявлять причины заболеваний и более точно на ранней стадии ставить диагнозы.

Ультразвуковая диагностическая система, поступившая в Тисульскую районную больницу имени А.П. Петренко, – оборудование экспертного класса, обеспечивающее максимально точную диагностику. В комплекте с системой идет набор из трех датчиков для исследования различных органов и систем.

Двумя новыми аппаратами УЗИ пополнилась и диагностическая служба Мариинской горбольницы. Благодаря наличию специализированных программ и расширенных возможностей экспертный сканер имеет высокое качество визуализации в различных режимах, включая объемную визуализацию движущихся структур в реальном времени. Датчики позволяют исследовать глубокую анатомию и мелкие структуры, чтобы более точно оценивать состояние и функциональность сердечно-сосудистой системы. Новый сканер дает врачу возможность сравнивать текущее исследование с предыдущим и выполнять несколько действий нажатием одной клавиши.

Два УЗИ-аппарата поступили на баланс поликлиники № 1 в Осинниках. Это ультразвуковые аппараты с сенсорной панелью управления, экспертным качеством визуализации и новейшими технологиями обработки изображения. Для поликлиники № 3 Калтана и поликлиники № 4 поселка Малиновка приобретены легкие и бесшумные аппараты, которые обеспечивают комфортное использование даже в небольших кабинетах. 5 активных портов для датчиков, 5-секундная загрузка и наличие транспортного режима обеспечивают повышенную производительность в условиях большого количества пациентов.

Диагностическая служба Топкинской городской больницы в рамках реализации программы модернизации первичного звена здравоохранения получила 5 аппаратов искусственной вентиляции легких, аппарат УЗИ, эндоскопическую систему и современный цифровой флюорограф. Прежний стационарный флюорограф работал в медучреждении с 2005 года. Качество снимков не отвечало современным требованиям. Новый аппарат дает возможность увеличить количество исследований в смену. Высокое качество изображения позволяет увидеть малейшие отклонения от нормы.

Преимущества нового оборудования уже успели оценить и специалисты Беловской районной больницы. Здесь начали проводить исследования с использованием современного аппарата УЗИ. Оборудование обеспечивает четкое и точное изображение, обладает множеством специальных функций. Здесь же в ближайшее время будет введена в эксплуатацию новая эндоскопическая система.

Флюорографические исследования на новом современном цифровом аппарате начали проводить в Анжеро-Судженской городской больнице. Рентген для флюорографии легких размещен в поликлинике № 5. Оборудование обеспечивает современную цифровую технологию получения изображений органов грудной клетки, поддерживает базу данных с возможностью экспорта и импорта в международном формате DICOM. Пройти обследования здесь ежедневно могут до 200 пациентов.

Кроме того, в медорганизации идет подготовка к вводу в эксплуатацию стационарного цифрового рентгеновского аппарата. Установка позволит проводить диагностику органов грудной клетки, ЖКТ, костно-суставной системы, выполнять урологические процедуры. До 50 человек ежедневно смогут проходить здесь обследования по направлениям узких специалистов из всех поликлиник города. Первых пациентов здесь примут в конце января.