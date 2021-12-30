Медицинскую помощь в комфортных условиях теперь будут получать 550 человек, в том числе 100 детей. Зеленовский фельдшерский пункт укомплектован кадрами, в нем работают фельдшер и медицинская сестра, обе – жительницы поселка и хорошо знают своих пациентов.

«Это четвертый ФАП, который вводим в этом году, еще 5 сельских медпунктов уже построены и оснащены, прием пациентов они начнут в январе. В регионе идет масштабная модернизация первичного звена здравоохранения. За 5 лет в отдаленных сельских территориях планируем установить 202 модульных медицинских пункта, чтобы качественную медицинскую помощь могли получать жители самых отдаленных поселков», – подчеркнул Сергей Цивилев.

На возведение и оснащение фельдшерского пункта в поселке Зеленовский по программе модернизации первичного звена здравоохранения направлено 6,5 млн рублей, на благоустройство прилегающей территории – 1,25 млн рублей. Модульное здание ФАПа построили взамен старого фельдшерского пункта, который уже не соответствовал современным нормам.

Площадь модульного пункта – 87 кв. м, в нем расположены кабинет приема с оборудованными рабочими местами фельдшера и медицинской сестры, комнаты для персонала, для хранения лекарств с холодильником и автоклавом.

Новый медицинский пункт укомплектован в соответствии с требованиями по оснащению фельдшерских пунктов. Здесь есть аппарат ЭКГ, приборы для измерения уровня сахара, гемоглобина, холестерина, внутриглазного давления, пульсоксиметр, дефибриллятор, детские и взрослые весы, ростомер.

На базе ФАПа прием смогут вести выездные бригады врачей областных клиник.