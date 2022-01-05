Места для массового зимнего отдыха оборудованы во всех 34 муниципалитетах региона — 104 площадки для катания, 165 хоккейных коробок, 151 поле для мини-футбола, 258 лыжных трасс, открыто 112 пунктов проката спортивного инвентаря.

В Кемерове на базе Ледового дворца «Кузбасс» проходят массовые катания: от двух до четырех сеансов в день. Также на территории спортивного объекта открыт ледовый городок. Среди композиций с подсветкой — «Коньки», горка с двумя скатами «Олимпийцы», фотозона «Пьедестал славы», «Символ чемпионата мира по волейболу FIBV 2022», горка для малышей.

15 катков, 39 хоккейных коробок, 16 лыжных трасс и 25 пунктов проката спортивного инвентаря работают в Новокузнецке. В общей сложности за сезон данные спортивные площадки посетят 90 тысяч человек.

В Беловском округе работают три хоккейные коробки, две ледовые площадки и девять лыжных трасс. Пункты бесплатного проката зимнего инвентаря открыты в селе Сидоренково, деревне Ивановка, поселке Щебзавод.

В Киселевске у оздоровительного комплекса «Юность» работает каток, в центре которого установлена большая новогодняя елка с иллюминацией, по периметру ледовой площадки — скамейки. В вечернее время каток освещается прожекторами, в течение дня играет музыка. В другом районе города работает лыжная база «Березовая роща» общая площадь которой — 7,8 га. Здесь можно выбрать дистанции 1 км, 2 км, 3 км, 5 км. Работает пункт проката спортинвентаря: лыж, санок, снегокатов.

Активно отдохнуть на воздухе в Калтанском городском округе можно на территории стадиона «Энергетик», в спортивно-туристическом комплексе «Гора Солнечная» и на базе комплексной спортивной школы в поселке Малиновка. Там открыты пункты проката спортинвентаря, которые за сезон посещают более 13 тысяч человек.

В Промышленновском округе работают три пункта проката коньков: в поселке Плотниково, на базе Промышленновской спортивной школы и в пгт Промышленная на стадионе «Колос», где есть лыжная трасса, хоккейная коробка (60х32) и каток. Оборудованы теплые раздевалки, пункт проката.

В Тайге на спортивных площадках проходят мероприятия по различным видам спорта: хоккей с шайбой, фигурное катание, лыжные гонки, флорбол, хоккей на валенках, санные гонки, а также подвижные игры и эстафеты на воздухе, как для профессиональных спортсменов, так и для всех желающих. При спортивном комплексе «Юность» есть постоянно действующий прокат спортивного инвентаря: коньки — 158 пар и лыжи и 96 пар ботинок к ним.

В Юрге на базе спортивно-оздоровительного парка «Кировский» в спортивной арене «Снежинка» проводятся занятия по хоккею с шайбой, есть прокат коньков. В «Физкультурно-спортивном центре» расположены две хоккейные коробки по адресам: ул. Московская, 38 и ул. Фестивальная, 2а. В «Спортивной школе № 2» на территории стадиона «Темп» открыты для посещения ледовый каток и лыжная трасса.

В Прокопьевском муниципальном округе залито три катка, обустроено 17 хоккейных коробок и 22 лыжные базы с пунктами проката.

Пункты проката в регионе работают с соблюдением антиковидных мер. Помещения оснащены бактерицидными рециркуляторами, одноразовыми масками, санитайзерами для обработки рук, графиками проветривания и дезинфицирования мест общего пользования. Все пункты оборудованы разметкой «Социальная дистанция 1,5 м».