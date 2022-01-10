7 января одному из старейших изданий региона, которое входит в наш медиахолдинг, исполнилось 100 лет! Вековой юбилей отметила газета «Кузбасс». В эти минуты команда издания работает над выпуском, который появится в печатных киосках уже завтра утром. Познакомилась с процессом и поздравила коллег с праздником Анастасия Подоляко.

Сейчас газета выходит 2 раза в неделю. Новостные и аналитические материалы, очерки и репортажи пишут 12 журналистов. Всего же над каждым выпуском трудятся больше двух десятков человек. Наталья Шинкаренко – одна из них. Уже 28 лет она занимается версткой. Ее руками создается внешний вид каждой страницы или, как говорят на «газетном» языке, каждой полосы.

В этих подшивках хранится вековая история. На страницах «Кузбасса» публиковались и важные постановления Правительства, и материалы о жизни простого советского человека. За 100 лет менялись формат, качество бумаги, тираж и количество полос. Но нынешние сотрудники сохраняют главное: продолжают рассказывать о важных событиях, проблемах и, конечно, людях, сохраняя на бумаге историю уже XXI века.

В юбилейный год коллектив газеты запустил акцию «Сто добрых дел». Журналисты радовали девушек в преддверии 8 марта, развешивали кормушки для птиц, а еще помогли школьнику осуществить мечту – попасть в кабину вертолёта «Росгвардии». И это только малая часть.

В юбилейной год у коллектива газеты появилось ещё одно детище – Instagram-аккаунт «Редакция “Кузбасса”», где журналисты публикуют оперативные новостные сводки и бэкстейджи с места событий. Чтобы не только сохранять традиции, но и идти в ногу со временем.

Автор: Анастасия Подоляко