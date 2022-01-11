На заседании штаба по охране здоровья населения обсуждалась угроза появления в Кузбассе нового штамма коронавируса «омикрон», варианты развития ситуации и предупредительные меры защиты жителей региона.

«О новом штамме известно, что заразность его в 5 раз выше, чем у предыдущего штамма “дельта”, наблюдается быстрый рост заболеваемости. По статистике стран, где распространяется вирус, например Великобритании и Германии, удвоение количества заболевших происходит в течение двух-четырех дней. Поэтому ожидаем быстрое кратное увеличение количества заболевших, вероятно, на более короткий период, чем обычно. По прогнозам ученых, высокая волна заболеваемости предположительно продлится 5–6 недель», – рассказал заместитель председателя правительства Кузбасса Алексей Цигельник.

Еще одна особенность штамма «омикрон» – количество больных, переносящих заболевание в тяжелой форме, примерно на 30 % меньше, чем при штамме «дельта». А 70 % пациентов, которые госпитализируются в стационары, не нуждаются в кислородной поддержке.

Алексей Цигельник подчеркнул, что у пациентов, ревакцинированных в течение полугода после первой прививки, риск тяжелого течения болезни сокращается в 2 раза по сравнению с однократно вакцинированными.

Для обеспечения гарантированной госпитализации планируется подготовить перепрофилированный коечный фонд и сформировать дополнительный резерв госпитальных коек.

В качестве мер противодействия распространению нового штамма необходимо ограничить массовые мероприятия на период роста заболеваемости, строго соблюдать ограничения, использовать средства индивидуальной защиты, обеспечить строгий входной контроль в общественных местах и на производстве для выявления заболевших.