Кислородный концентратор предназначен для насыщения крови пациентов кислородом и терапии дыхательной недостаточности при лечении коронавируса и пневмонии.

«Перед нами стоят новые вызовы, на которые нужно своевременно реагировать. Здоровье жителей – один из приоритетов нашей работы, для этого в регион практически ежедневно поступает современное оборудование. Новый мощный кислородный концентратор поможет спасать пациентов от опасных болезней», – сказал Сергей Цивилев.

Сейчас аппарат работает в режиме ожидания, резервуар полностью наполнен кислородом, при необходимости кислород в газообразном состоянии пойдет в общую систему подачи кислорода.

Установка автономная, работает самостоятельно без привлечения персонала. Производительность составляет 120 кубометров в час. Аппарат включен в систему централизованного кислородопровода больницы. Одновременно получить жизненно необходимую кислородную поддержку смогут 200 пациентов стационара, около 30 пациентов отделения реанимации. На приобретение аппарата из регионального бюджета было направлено 25 млн рублей.

Напомним, в Кузбасской клинической больнице скорой медицинской помощи им. М.А. Подгорбунского также работают 2 новых кислородных газификатора, которые позволяют создать дополнительный недельный запас кислорода.