Во многих европейских странах и США переработка хвойных – привычная история. В Кузбассе второй год открывают пункты приема отслуживших праздничных деревьев. Кому может помочь ваша елка, знает Кристина Орехова.

Вторая жизнь у срубленных хвойных после новогодних праздников бывает разной. В Германии из полученной от елей древесины делают национальные ножи для масла, а также корм для слонов в зоопарках. В Швеции – сжигают в городских котельных и получают тепло и горячую воду. В Австрии – изготавливают топливные брикеты. В США из бывших новогодних символов делают бумагу, наполнители для кошачьего туалета, а в Канаде – компост. В России подобнее практики развиваются уже 7-ой год. И Кузбасс не остался в стороне.

В прошлом году впервые прошла наша акция «Елка-витаминка» – елки сдавали на подкормку лошадям. В иголках хвойных растений очень много каротина и витамина С. Правильно переработанные части дерева очень полезны для копытных и используются для профилактики респираторных заболеваний. Добавляются и просто в корм. Веткам и стволам тоже есть применение. Их перерабатывают в щепу и используют для подстилок.

Увы, не все праздничные деревья пригодны для такой благородной миссии. Образцы, залитые блёстками и химическими спреями, могут быть даже опасны для животных.

Если вы хотите, чтобы ваше праздничное дерево принесло пользу Луне, Забаве, Сириусу и другим лошадям, приносите их в пункты приема.

Уже в ближайшую субботу, 15 января, в вечернее время будут работать пункты приёма ёлок. Адреса опубликованы на сайте администрации города Кемерово.

Автор: Кристина Орехова