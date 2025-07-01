Вузы и техникумы Кузбасса выпустили более 20 тысяч молодых специалистов

В Кемеровской области прошли государственные итоговые аттестации для выпускников вузов, колледжей и техникумов. На торжественных приемах в образовательных организациях выдают дипломы. В том числе их получили 478 выпускников Кемеровского государственного медуниверситета. А КемГУ выпустил более 2 500 человек, 23 из которых получат нагрудный знак «Студенческая слава КемГУ» за активное участие в жизни университета и большой вклад в развитие молодежной политики.

В Кузбасском институте ФСИН России выдали дипломы о высшем образовании 141 курсанту, причем 20 – с отличием, пятеро – с золотыми медалями за отличное окончание образовательного учреждения. А двое курсантов стали участниками торжественного приема президента России в Большом Кремлевском дворце.

«Мы ежегодно открываем новые направления, переоснащаем учебные аудитории, научные лаборатории, заключаем партнерские отношения с ведущими предприятиями региона. Наша главная цель — чтобы все выпускники получили востребованную на рынке труда специальность, оставались жить и работать в Кузбассе», — отметила министр образования Кузбасса Софья Балакирева.

Самых ярких и активных студентов отметили и на ректорском приеме для выпускников Кузбасского государственного технического университета имени Т.Ф. Горбачева. В этом году вуз выпускает более 1 200 молодых специалистов. Среди них Александр Гуреев – обладатель медали «Гордость университета». Молодой человек – мастер спорта России, участник сборных Кузбасса и вуза по лыжным гонкам и легкой атлетике. Недавно он в забеге «Цепная реакция» на 10 километров обогнал даже олимпийского призера Александра Бессмертных.

462 молодых специалиста, в том числе 84 – с красными дипломами, выпускает Кемеровский государственный институт культуры. Кроме того, в этом году его закончили еще и 25 китайских студентов, причем девять из них желают поступить в магистратуру, а двое продолжат обучение в ассистентуре-стажировке.

Техникумы и колледжи региона выпускают 13 381 человек. Из них красные дипломы получили 1 718 ребят. 50 лучших выпускников по итогам 2025 года получат Премию губернатора Кузбасса. Вручение пройдет в селе Верхотомское Кемеровского округа 2 июля в рамках ежегодного слета «КузбассПрофиФест».

Фото: пресс-служба АПК