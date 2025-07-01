Согласно дополнительному соглашению о сотрудничестве, партнеры усилят взаимодействие по цифровизации Кузбасса и финансовой грамотности населения региона. Также в планах – разработка новых формы финансовой поддержки предприятий, включая резидентов особых экономических зон.

«Мы договорились развивать перспективные направления нашего взаимодействия, такие как участие в инвестиционных проектах и программах, значимых для региона, поддержка малого и среднего предпринимательства через повышение доступности кредитных ресурсов, развитие жилищного строительства и ипотечного кредитования», – отметил губернатор Кузбасса Илья Середюк.

Фото: пресс-служба АПК