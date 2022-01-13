Полысаево готовится стать столицей празднования областного Дня шахтера

На встрече с губернатором Сергеем Цивилевым глава Полысаевского городского округа Валерий Зыков рассказал об изменениях, которые произошли за последние 3 года и о планах на 2022 год. Встреча прошла в формате видеосвязи с участием жителей округа – старшего поколения, молодежи, школьников, спортсменов, учительского сообщества.

«В этом году Полысаево принимает главный кузбасский праздник – День шахтера. Многое еще предстоит успеть. Важно сделать все качественно и достойно, прислушиваясь к мнению жителей, ведь все, что создается сейчас, делается для них и останется надолго», – подчеркнул губернатор Сергей Цивилев.

Благодаря губернаторской программе «Моя новая школа» в 2022 году начнется реконструкция школы № 17. «Это не просто ремонт образовательных учреждений. Это реализация тех желаний, которые были у детей, педагогов, родителей. Сегодня это реальность», – сказал Валерий Зыков. Работы планируется завершить за 2 года.

В рамках нацпроекта «Образование» за 3 года в четырех образовательных учреждениях открыты центры образования «Точка роста», в которых обучаются 1974 школьника. После завершения реконструкции такой центр откроется и в школе № 17. Три школы в рамках регионального проекта «Цифровая образовательная среда» оснащены компьютерным, мультимедийным, презентационным оборудованием и современным программным обеспечением.

За 3 года в квартиры на вторичном рынке переселили 49 семей, кроме того, предоставлено 34 жилых помещения детям-сиротам. В 2022 году в городе будут развивать жилищное строительство. Уже утверждены проекты планировки и межевания на трех площадках застройки, где можно будет разместить более 30 домов общей площадью около 40 тысяч кв. м. Разрабатывается проект новой модульной котельной для круглогодичного горячего водоснабжения и возможности развивать застройку в этой части города.

Как рассказал Валерий Зыков, одним из важных событий стала установка в 2020 году в сквере Памяти первого в городе обелиска «Памяти павших во время Великой Отечественной войны, локальных войнах и военных конфликтах». За 3 года в городе привели в порядок 16 дворов многоквартирных домов: их заасфальтировали, обустроили парковочные места, лавочки для отдыха жителей. Столько же дворов планируется отремонтировать в 2022 году. Также будут благоустроены 5 общественных пространств.

В рамках губернаторского проекта «Твой Кузбасс – твоя инициатива» в городе благоустроили детскую игровую площадку в парке им. Горовца, спортплощадку на улице Кремлевская и сквер Молодоженов. В наступившем году город подал заявку с проектом по благоустройству территории на пересечении улиц Крупской и Космонавтов. Он предусматривает восстановление пешеходных дорожек, установку скамеек и урн, ландшафтный дизайн. По программам «100 детских площадок» и «Дни Москвы в Кузбассе» установлено 6 спортивных и 8 новых детских игровых площадок, а также скейт-парк и памп-трек.

«За последнее время город стал очень красивым. Благоустраивают дворы, ребята могут безопасно ходить по улицам, все оборудовано. Появилось много мест, куда можно сходить с детьми, я очень довольна», – поделилась многодетная мама Анастасия Алимова.

Огромное внимание уделяется здравоохранению. За 3 года полысаевские учреждения здравоохранения получили 2 автомобиля скорой помощи. На территории горбольницы организован больничный городок с парковкой. Он объединяет взрослую и детскую поликлиники, женскую консультацию, роддом, отделение скорой медицинской помощи, которые ранее располагались в разных местах города на первых этажах многоквартирных домов. В медучреждения поступили флюорограф, маммограф и рентген-аппарат. В планах на 2022 год – строительство врачебной амбулатории в поселке Красногорский. По просьбам жителей в ней планируется открыть аптечный пункт. Глава города рассказал, что еще одним пожеланием стало открытие стационара для пожилых людей. Сергей Цивилев поручил региональному Минздраву разработать варианты решения проблемы.

Важное место в преобразованиях занимает спортивная инфраструктура. Полностью оборудован зал бокса, в спортивной школе обновлены пункты проката спортивного инвентаря, приобретен автобус. Капитально отремонтированы городской бассейн и лыжероллерная трасса.

«Для развития спорта в Полысаеве сделано очень много. У нас есть возможность заниматься различными видами спорта. У стадиона расположена универсальная спортивно-игровая площадка, где позаниматься может любой горожанин. Есть тренажерная площадка, которая пользуется популярностью у людей самых разных возрастов», – поделилась директор спортивной школы Галина Умарова. Также она рассказала о планах установить крытую тренажерную площадку.

С 2019 года в городе отремонтировано более 13 км автодорог и 3,5 км тротуаров, на пяти улицах заменены светильники уличного освещения. В 2022 году планируется капремонт дорог еще на 12 городских улицах. В течение января уличные светильники заменят на светодиодные.

В рамках нацпроекта «Культура» в 2021 году запущен первый в городе цифровой кинозал на базе ДК «Полысаевец». В нем 207 посадочных мест, в том числе 4 места – для маломобильных групп населения. Также по нацпроекту в 2019 году в городе открылась первая модельная библиотека нового поколения.