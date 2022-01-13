На губернаторский прием в администрацию правительства Кузбасса пригласили журналистов, блогеров, фотографов и пресс-секретарей. Сергей Цивилев поздравил собравшихся с профессиональным праздником и поблагодарил за объективность и профессиональное освещение значимых для региона событий.

«Мы вместе с вами пишем новую историю Кузбасса. Ваш вклад в формирование образа региона в России и мире неоценим. Сейчас о нем все чаще говорят не как о сырьевом, а как о современном субъекте, где развивается наука, новые технологии, спорт, культура. Медиасообщество Кузбасса внесло большой вклад в освещение подготовки и проведения 300-летия региона. Впереди предстоит еще много совместной работы», – сказал в приветственном слове губернатор Сергей Цивилев.

За неравнодушие и гражданское мужество, проявленные во время исполнения профессионального долга, работников региональных СМИ наградили юбилейными медалями «300-летие образования Кузбасса», Почетными грамотами и Благодарственными письмами губернатора.

Награждения сегодня проходят и в коллективах крупнейших СМИ региона. Так, сотрудники газеты «Кузбасс» принимали поздравления с двойным праздником: 100-летием со дня основания газеты и Днем российской печати. С 1922 года «Кузбасс» отражает хронику развития региона. В 1970–1980 гг. издание было признано одним из лучших за Уралом, его ежедневный тираж доходил до 300 тыс. экземпляров. В 2009 году газета «Кузбасс» вошла в «Золотой фонд прессы» России за разработку и реализацию современной модели печатного СМИ.