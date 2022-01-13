О переменах в системе городского транспорта в Кемерове вчера говорили в местной администрации. Напомним, в ходе модернизации маршрутные такси заменят автобусами. Помимо этого, изменятся тарифы и способы оплаты проезда. Ответы на самые волнующие жителей вопросы собрала Елизавета Матико.

То, что в Кемерове скоро не останется маршруток – тема уже известная. Согласно изменениям в законодательстве, организаторы перевозок обязаны обеспечить доступную среду для граждан. Поэтому на дороги города планируют выпуск современных низкопольных автобусов. На первом этапе модернизации транспорт будет обновлён на 8-ми маршрутах. При этом одни таксомоторы потеряют литеру «Т» в своём номере, а другие будут переименованы. Например, маршрутка №1 станет автобусом №111. На остановках и в подвижном составе будут размещены листовки, какая нумерация была, а какая будет.

На данный момент идёт электронный аукцион. До 19 января предприятия, которые намерены обслуживать маршруты, подают заявки. После будет сформирован список перевозчиков. Запустить современные автобусы по направлениям предварительно планируют в конце января-начале февраля. Второй этап стартует в апреле. Транспорт выйдет на дороги города ещё по 17 направлениям.

Один из актуальных вопросов, который жители активно обсуждают в социальных сетях, останется ли маршрут «10 т». Сегодня этот транспорт соединяет Южный и Рудничный районы и, по мнению пассажиров, является очень удобным. Однако оставить таксомотор невозможно: маршрут на нескольких этапах дублируется другими автобусами и трамваем. Так что теперь из точки А в точку Б можно добраться по маршруту №32. Количество машин на направлении увеличат, сократится время ожидания. Но если и такой вариант не устраивает – доехать можно быстрее, но с пересадками. Для этого советуют покупать транспортную карту, которой можно воспользоваться и как проездным билетом.

Удобна карта и тем, что у неё есть мобильное приложение. В нём пассажир может пополнять баланс и переходить на проездной билет. Для этого необходимо внести оплату за определённый период: месяц – 1250 рублей, неделя – 450 рублей и сутки – 150 рублей. Это прайс для граждан без льгот. Для школьников, студентов и пенсионеров стоимость другая. Её можно уточнить на горячей линии по телефону: (3842) 34-66-77. Если вариант проездного билета не устраивает, на карту можно просто вносить деньги и расплачиваться в автобусе. Стоимость одной поездки – 25 рублей для граждан без льгот, 14 – для учащихся (по карте учащегося), 12 — для пенсионеров (по карте пенсионера). Для льготных категорий оплата банковской картой и наличными будет выше. Скоро такую карту можно будет купить. Партию в 100 тыс. единиц заказали для города ещё в конце декабря. Первое поступление в размере 6 000 штук ожидают в субботу. Стоимость пластиковой карты – 70 рублей. Найти её можно на Летнем вокзале и в сети кафе «Подорожник».

Автор: Елизавета Матико