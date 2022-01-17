Об этом на аппаратном совещании рассказал заместитель председателя правительства Кузбасса по вопросам социального развития Алексей Цигельник.

«В настоящее время отмечается рост числа подтвержденных случаев инфицирования коронавирусом. Это связано в том числе с увеличением объема тестирования: часть пациентов не обращалась в больницы в праздничные дни. Сейчас в перепрофилированных стационарах занято 1 642 койки, свободно более 20 % коечного фонда, около 500 мест законсервировано на случай ухудшения ситуации», – отметил Алексей Цигельник.

По информации регионального Минздрава, в Кузбассе первый раз вакцину поставили 1 108 572 человека (67,1 % от подлежащих вакцинации). Ревакцинировано 194 098 человек, из них 25 563 – за прошедшую неделю.

Алексей Цигельник подчеркнул, что переболевшим желательно пройти углубленную диспансеризацию. Обследование необходимо, чтобы снизить риски инфарктов, инсультов и других серьезных осложнений. Причем обратиться в поликлиники могут не только те, кто лечился в стационаре, но и те, кто перенес инфекцию амбулаторно. В Кузбассе углубленную диспансеризацию прошли уже более 23 тыс. человек, почти 30 % переболевших, это выше среднероссийского показателя (19,8 %). В этом году планируется провести обследование 65,5 тыс. человек, финансирование в рамках ОМС составит 80,6 млн рублей.