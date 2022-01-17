Ситуация с очисткой от снега и наледи крыш жилых домов, балконных и подъездных козырьков и дворов сегодня обсуждалась на аппаратном совещании в администрации правительства Кузбасса. С начала зимы в Госжилинспекцию региона поступило 358 обращений по этой проблематике, чаще всего на работу управляющих компаний жаловались жители Кемерова (188 обращений), Новокузнецка (47 обращений), Прокопьевска (29 обращений).



«Халатное отношение к очистке крыш и козырьков недопустимо, ведь от этого зависит безопасность людей. Погода в этом году переменчивая – снегопады сменяются оттепелями и морозами, на крышах появляются глыбы льда. Их сход может привести к тяжелым травмам. Главы городов должны взять на личный контроль состояние крыш не только многоквартирных жилых домов, но и социальных учреждений, тротуаров рядом с ними», – подчеркнул губернатор Кузбасса Сергей Цивилев.



С начала зимнего периода управляющие и обслуживающие организации очистили от снега 98 172 двора и 20 610 крыш, а также более 44 тыс. балконных и подъездных козырьков. Всего вывезли 29 743 куб. м снега, для чего задействовали 2 056 единиц техники.



За текущий зимний период специалисты ГЖИ уже проверили 5 457 кровель и 5 795 придомовых территорий. Выявлено 588 нарушений, из них 395 по очистке крыш и 193 по очистке дворов. Виновным лицам выдано 180 предписаний и 498 предостережений, а также направлено 66 повесток на составление протоколов, по которым в 39 случаях заведены административные дела.



Как отметила начальник Госжилинспекции Кузбасса Ирина Гайденко, в среднем по области доля выявленных нарушений составила 10,15 % от проверенных домов. В красную зону попали 8 территорий: Кемерово, Новокузнецк, Прокопьевск, Березовский, Мыски, Полысаево, а также Новокузнецкий район и Прокопьевский округ.



Контроль за своевременной очисткой крыш и дворовых территорий остается на особом контроле. Инспекторский состав ГЖИ Кузбасса продолжает работу в усиленном режиме.