На этой неделе в некоторых муниципалитетах столбик термометра опускался до – 34 °С. А впереди – крещенские морозы и купания. С теми, кто уже к ним готовится, пообщалась Елизавета Матико.

За первую рабочую неделю температура за окном в Кузбассе успела измениться не один раз. Столбик термометра то поднимался, то опускался – даже до –34 °С. Погода буквально вынудила жителей региона утепляться.

В воскресенье по области ожидается значительное потепление: –4…+1 °С. А к понедельнику и вовсе +2 °С с мокрым снегом. Но такая погода продержится недолго, с середины недели – вновь холода. Грядут крещенские морозы. Исторически погода была разной в этот период: от 0 °С до –51 °С. При этом традиционные купания не отменяли. Ждут их кузбассовцы и в этом году. К примеру, представители федерации зимнего плавания воспринимают погружение как одну из тренировок.

При этом как любители закаливания, так и медики дают одинаковые советы начинающим и уже опытным ныряльщикам в прорубь. Ни до погружения, ни после нежелательно употребление спиртных напитков, а также посещение бани. Резкие перепады температур могут сказаться на здоровье. Лучше всего подготовить термос с горячим чаем, а также сухую и просторную одежду.

Автор: Елизавета Матико